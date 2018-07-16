В турецкой Анталье скончался избитый россиянином турист из Украины

Российский подросток переведён в Турции из реанимации в обычную палату

В одной из больниц в турецкой курортной провинции Анталья скончался избитый россиянином турист из Украины, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно источнику агентства, 57-летний житель украинского Запорожья после недельного пребывания в коме умер в минувшую субботу около 10 утра по местному времени.

Как сообщалось ранее, 7 июля на территории одного из отелей в Анталье во время просмотра матча чемпионата мира по футболу Россия-Хорватия между украинским туристом и 30-летним отдыхающим из России возник спор, который затем перерос в драку.

В результате инцидента находившийся в состоянии алкогольного опьянения украинец получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы в бессознательном состоянии.

Россиянин был оштрафован на 800 долларов США, после чего вернулся в Россию, сообщили родственники умершего.