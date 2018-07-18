В турецкой провинции Газиантеп найдены обломки российской ракеты

Обломки, предположительно принадлежащие российской ракете, были обнаружены в понедельник 16 июля в районе Нурдагы в юго-восточной турецкой провинции Газиантеп.

Сразу после обнаружения находки на место были отправлены полицейские, сообщил губернатор округа Нурдагы Локман Дюзгюн.

Обломки были случайно найдены в лесу жителями деревни, которые незамедлительно связались с ответствующими органами по телефону и сообщили о находке.

Как сообщило в среду 18 июля издание Vatan, цитируя исследователя оборонной промышленности Арду Мевлютоглу, «обломки принадлежат российской ракете С-200 «Ангара».

«Русские завезли эти ракеты на авиабазу в Алеппо в январе 2016 года для дополнительного оснащения своей системы противовоздушной обороны. Я считаю, что ракета, которой принадлежат эти обломки, могла быть использована против израильских самолётов во время последнего нападения недалеко от Алеппо, и она [отколовшаяся часть] могло случайно упасть в Турции», — сказал Мевлютоглу.

В разгар гражданской войны в Сирии террористическая группировка ДАЕШ обстреливала ракетными снарядами территорию Турции. Во время проведения Анкарой военной операции по вытеснению «Отрядов народной самообороны» (YPG) из сирийского Африна недалеко от границы с Турцией также были выпущены ракетные снаряды, что привело к большому количеству жертв.

YPG является вооружённым крылом сирийский филиала террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD).