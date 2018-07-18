В Турции от удара молнии погиб немецкий турист

В Турции молния ударила в минарет мечети во время ифтара

Немецкий турист погиб от удара молнии, в то время как он ехал на велосипеде через провинцию Кыркларели на северо-западе Турции в понедельник.

27-летний гражданин Германии Фёдиш Максимилиан и 24-летний француз Арно Гийом Бруяс находились в Турции, куда они въехали со стороны пограничного города Азизие, совершая велосипедный тур по миру.

Молния ударила в Максимилиана около 16:30 по местному времени, когда друзья ехали в провинцию Эдирне. В результате несчастного случая мужчина получил тяжёлые раны. Местные жители из близлежащей деревни Коджахыдыр вызвали аварийно-спасательные службы, и его отправили в больницу Хавса в Эдирне. Максимилиан долгое время находился в состоянии шока, но ему не удалось выжить, несмотря на усилия врачей.

«Максимилиан был впереди на расстоянии 25 метров от меня. Внезапно на него упало что-то вроде огненного шара», — рассказал Бруяс, делясь подробностями инцидента.

Останки Максимилиана были доставлены в морг больницы при университете Тракии для вскрытия.

Друзья начали своё путешествие восемь недель назад в Германии и планировали отправиться в Грузию и Россию после Турции.