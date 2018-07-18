Турция и Чечня будут сотрудничать в сфере экономики и туризма

Турция намерена сотрудничать с Чечнёй в различных сферах экономики, культуры, туризма и образования, во вторник стороны подписали в Грозном соответствующее соглашение, сообщили РИА Новости в министерстве экономики Чечни.

Во вторник в Грозный прибыла многочисленная делегация турецких предпринимателей, в числе которых главы крупных строительных и туристических компаний во главе с советником президента Турции Айше Тюркменоглу. Как сообщили РИА Новости в правительстве республики, в ходе двухдневного визита запланированы ряд встреч с представителями чеченских бизнес-структур, министерств и ведомств, а так же с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Торгово-промышленная палата Чечни, Международная ассоциация Исламского бизнеса «UIB TURKEY», объединяющая более 30 тысяч предприятий, и Международная организация «MUSIAD», куда входят более 70 стран, подписали соглашения о сотрудничестве в сфере бизнеса, торговли, туризма, культуры и образования», — отметил представитель ведомства.

«Чечня и Турция находятся в хороших отношениях, и мы будем тесно сотрудничать с ней и, по воле Всевышнего, построим прекрасные отношения в будущем», — заявила журналистам Айше Тюркменоглу.

Она подчеркнула, что Россия и Турция являются близкими соседями, и отношения между двумя странами возвращаются в позитивное русло.

Вице-президент международной ассоциации Исламского бизнеса «UIB TURKEY» Хусейн Хусню Кылыч добавил, что это первый ознакомительный визит в Чечню, за которым последуют конкретные шаги.

«У нас есть желание работать с Чеченской республикой в различных сферах, таких как туризм, фармацевтика, образование», — отметил Кылыч.

По его словам, турецкая сторона намерена реализовать программу, которая позволит этническим чеченцам, переселившимся в Турцию в царские времена, приезжать на историческую родину, знакомиться с языком и культурой своего народа, налаживать дружеские связи.

В среду запланирована встреча делегации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а так же главами республиканских министерств культуры, образования и науки.