В Турции арестовали бывшего полицейского по делу убийства посла России

В Турции в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский.

Подозреваемый Хасан Т. был ранее задержан полицией Анкары и в ходе допроса в прокуратуре отверг все обвинения в свой адрес.

Суд решил арестовать его по подозрению в участии в деятельности Гюленистской террористической организации (FETÖ).

По версии прокуратуры Анкары, Хасан Т. имел тесные финансовые связи с Мевлютом Мертом Алтынташем — убийцей Карлова.

Нападение на посла Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.

В рамках расследования покушения на российского дипломата до сегодняшнего дня арестовано семь человек. В числе арестованных — глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол РФ — Мустафа Тимур Озкан.