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Крепость Зилкале в турецкой провинции Ризе привлекает туристов cо всего мира

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
РИЗЕ
Опубликовано
Фото: AA
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Историческая крепость Зилкале (Zil Kale) в районе Чамлыхемшин северо-восточной турецкой провинции Ризе, привлекает как местных, так и иностранных туристов.

Крепость находится в долине Чат в 15 километрах от города Ризе.

Согласно некоторым источникам, крепость была построена в XIV-XV веке для охраны караванных путей.

Крепость расположена на высоте 750 метров над уровнем моря.

О крепости Зилкале вновь заговорили в 2013 году, когда в ней выступил с концертом турецкий композитор и пианист Тулуйхан Угурлу.

Известно, что крепость использовалась в военных целях после того, как регион был завоёван Османским государством, и на её территории расположены часовня и башня.

В 2008 году крепость была отреставрирована Министерством культуры и туризма Турции.

В настоящее время вокруг средневековой крепости расположены отели.

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