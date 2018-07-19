Крепость Зилкале в турецкой провинции Ризе привлекает туристов cо всего мира

Историческая крепость Зилкале (Zil Kale) в районе Чамлыхемшин северо-восточной турецкой провинции Ризе, привлекает как местных, так и иностранных туристов.
Крепость находится в долине Чат в 15 километрах от города Ризе.
Согласно некоторым источникам, крепость была построена в XIV-XV веке для охраны караванных путей.
Крепость расположена на высоте 750 метров над уровнем моря.
О крепости Зилкале вновь заговорили в 2013 году, когда в ней выступил с концертом турецкий композитор и пианист Тулуйхан Угурлу.
Известно, что крепость использовалась в военных целях после того, как регион был завоёван Османским государством, и на её территории расположены часовня и башня.
В 2008 году крепость была отреставрирована Министерством культуры и туризма Турции.
В настоящее время вокруг средневековой крепости расположены отели.