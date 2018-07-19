Турецкий суд арестовал Аднана Октара и 168 последователей его культа

Стамбульский уголовный суд в четверг издал приказ об аресте скандально известного лидера культа Аднана Октара и 168 его последователей.

Октар, который также использует псевдоним Харун Яхья, и его сообщники среди прочего подозреваются в ограничении свободы других, похищении детей, сексуальном насилии, в том числе над детьми, и сексуальных отношениях с несовершеннолетними.

Лидер «Группы Аднана Октара» отрицает обвинения в свой адрес.

В своём показании Октар, известный своим расточительным и роскошным образом жизни, заявил, что его месячный доход составляет 3,5 тысячи турецких лир (724 доллара США).

19 из более 170 ранее задержанных были отпущены из-под стражи.





С 1 июня 2014 года по 18 июля 2018 года в Высший совет по радио и телевидению (RTÜK) на телеканал Октара A9 TV поступило 13.313 жалоб.

В своём телевизионном шоу, основной темой которого является религия, Октар окружает себя вызывающе одетыми молодыми девушками, которых он называет «котятами».

Его критики утверждают, что он «промывает мозги» молодым людям из богатых семей, которые служат его культу. Октар неоднократно отрицал подобные заявления.