$5-миллионную индийскую свадьбу в Анталье отменили из-за ссоры жениха и невесты

Традиционно роскошную индийскую свадьбу, которая должна была пройти в турецкой Анталье, отменили по причине ссоры между женихом и невестой. Об этом в четверг сообщила газета Sabah.

Деталями несостоявшейся свадьбы поделился Бюньят Озпак, менеджер туристической компании, отвечавшей за её организацию.

«Мы собирались провести самую большую к этому дню индийскую свадьбу, так что на ней должна была выступить Бритни Спирс. С исполнительницей уже был подписан договор», — рассказал Озпак.

По его словам, во время подготовки к свадьбе умер один из родственников невесты, из-за чего свадьбу перенесли. В это же время жених и невеста поругались и разошлись.

Стоимость отменённой свадьбы составляла 5 миллионов долларов США, заявил Озпак.

Индия, одна из двух стран мира с населением более 1 миллиарда человек, занимает первое место в мире в свадебном туризме, оборот которого составляет около 60 миллиардов долларов США.

За последние несколько лет организация индийских свадеб класса люкс в Турции участилась благодаря усилиям местных туристических компаний.