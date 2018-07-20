Круизные компании включили порты Турции в маршруты своих судов

После того, как лидирующая круизная компания MSC включила заход своих судов в турецкие приморские города, её примеру последовали другие компании мирового уровня.

В порты Турции в ближайшие два года будут заходить суда компаний Norwegian Cruise, Royal Carribean и Holland America Line.

Как сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Главное управление Турции по вопросам морской торговли, в первом полугодии 2018 года в 10 портов Турции зашли 86 круизных судов. Число транзитных пассажиров на этих судах составило 45.917. Из них 35.089 посетили Кушадасы — популярный курорт на Эгейском море.

Из 86 круизных судов, осуществивших заходы в порты Турции, до 60 процентов швартовались в порту Кушадасы.

Министерство культуры и туризма Турции приложило большие усилия для осуществления захода круизных судов в турецкие порты. Рекламные кампании для этого проводили и НПО.

В итоге MSC объявила о решении включить в маршрут своих судов стоянки в портах Измир и Анталья в сезоне 2019 года.

Компания Norwegian Cruise Line включила с сезона 2018 года в маршруты своих судов заход в порт Кушадасы.

Компания Holland America Line включит в свой маршрут заход в порты Турции с 2020 года.

Суда компании Royal Caribbean International будут останавливаться в Кушадасы.