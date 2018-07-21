Яхта Adastra стоимостью $30 млн бросила якорь у берегов турецкого Бодрума

Роскошная яхта Adastra, напоминающая космический корабль, бросила якорь в бухте Кумбахче туристического района Бодрум в Турции.

Владельцем 42-метровой яхты-тримарана, стоимостью в 30 миллионов долларов США, является предприниматель Энтони Марден.

Adastra считается одной из самых необычных по конструкции яхт мира. Adastra имеет исключительно низкий расход топлива, но в то же время обеспечивает отличные мореходные качества.





Этим судном можно управлять и дистанционно, при помощи iPhone или iPad.

В яхте девять кабин, открытая терраса и джакузи. Экипаж состоит из шести человек.