Паркурщики из Украины прокатились на крыше метробуса в Стамбуле

Три украинских паркурщика в понедельник опубликовали видео, показывающее их ночную поездку на крыше стамбульского метробуса.

Павел Смирнов, который уже прославился в Турции благодаря подобным трюкам, залез на крышу метробуса на станции Окмейданы вместе с двумя другими паркурщиками — Сергеем «Трейсером» и Артёмом Аристовым.

В поисках адреналина: 3 украинских паркурщина проехали пять остановок на крыше метробуса в Стамбуле https://t.co/Os1UPrkRFP pic.twitter.com/BwXYGhmKps — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 23, 2018

Скрываясь от охраны за выступами на крыше метробуса, любители экстрима проехали так пять остановок до центральной станции Зинджирликую.

После того, как метробус остановился, паркурщики спрыгнули с крыши, приведя в шок остальных пассажиров, и забежали в метро.

В ноябре 2017 Смирнов уже был оштрафован за подобную поездку.

Стамбульский метробус, движущийся по специально выделенной для него полосе, избегая пробок, был открыт в 2007 году и каждый день перевозит около 700 тысяч пассажиров.