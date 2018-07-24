В Турции арестовали россиянку, руководившую финансовой пирамидой TurkeyMMM

Отдел турецкой полиции по борьбе с киберпреступностью провёл операцию по задержанию организаторов финансовой пирамиды, работающей над трансферами биткоинов.

Суд издал приказ об аресте семи подозреваемых из 30 человек, задержанных в ходе общенациональных операций в 16 провинциях. Лидер банды была идентифицирована как россиянка Эльвира Егорова.

Подозреваемые были операторами TurkeyMMM — сайта, предлагающего «высокую доходность» в обмен на выплаты в биткоинах. Их обвиняют в незаконном сборе около 1,2 миллиона турецких лир (244.935 долларов США) с ничего не подозревающих клиентов.

Как сообщается, около 40 тысяч человек стали жертвами схемы, вложив в неё деньги.

Сайт организации был закрыт турецкими властями, но блог, который, по-видимому, ведётся бандой, объясняет, что TurkeyMMM — это «сообщество, в котором люди помогают друг другу», отправляя нуждающимся клиентам биткоины и система, в рамках которой пользователи «выполняют простые задачи в социальных сетях за 100-процентный доход каждый месяц».