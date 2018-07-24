Грозовой шторм обрушился на Стамбул рано утром

Мощные грозы и ливень прошли рано утром во вторник по всему Стамбулу.

Региональное управление метеорологии прогнозирует, что сложные погодные условия в городе и Мраморноморском регионе продолжатся до вечера.

Жителей региона, особенно водителей, предупредили о возможных наводнениях, граде, сильных ветрах и грозах. Отдельные грозы также ожидаются в среду утром.

Многих жителей Стамбула разбудили громкие раскаты грома и постоянные вспышки молнии, которые прошли около 5 утра по местному времени.

За последние 24 часа в Мраморноморском регионе метеорологи зарегистрировали 43.388 ударов молний.