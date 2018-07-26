Бывший сотрудник полиции арестован по делу Карлова в Турции

В Турции в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший сотрудник полиции Уфук Г.
Арестованный обучался в одной Полицейской академии с убийцей российского дипломата – Мевлютом Метром Алтынташем.
Следствие выявило, что Уфук Г. поддерживал активную связь со сторонниками Гюленистской террористической группы (FETÖ) и после завершения учёбы в академии.
Арестованный также перечислял «пожертвования» на деятельность течения Гюлена.
Сам бывший сотрудник полиции в ходе допроса в прокуратуре Анкары отверг связь с террористами Гюлена.
Суд признал его виновным в причастности в деятельности террористической организации.
Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.
Нападавший убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.
В рамках расследования покушения на российского дипломата до сегодняшнего дня арестовано несколько человек, которых глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол России – Мустафа Тимур Озкан.
Ранее в рамках расследования убийства посла России был арестован бывший полицейский Хасан Т.