Мечеть Селимие привлекает внимание неповторимой архитектурой

Мечеть Селимие в турецкой провинции Эдирне привлекает внимание своей неповторимой архитектурой и величием.

Мечеть Селимие, одна из красивейших в Турции, является неизменным символом города Эдирне и была построена по проекту знаменитого архитектора Мимара Синана в середине XVI века.

ЮНЕСКО включило мечеть Селимие в Список всемирного культурного наследия в 2011 году.





Архитектор Синан называл мечеть Селимие шедевром своего мастерства.

Мечеть находится в самом центре Эдирне, и её минареты возвышаются над остальными зданиями города.

На территории мечети также расположены вспомогательные постройки, медресе и крытый рынок.

Величественная мечеть с грандиозным куполом и четырьмя изящными минаретами, возвышающаяся на холме, является своеобразным маяком для всех путников, приближающихся к Эдирне.





При постройке мечети архитектор Синан реализовал свою задумку установить огромный купол на правильный восьмигранник. За счет большого числа окон, врезанных прямо в куполе, достигается эффект необъятного пространства внутри мечети.

Внимание к мечети приковывают и её 85-метровые минареты.

Распоряжение о строительстве мечети отдал султан Селим, сын султана Сулеймана и Роксоланы. Но ему не суждено было увидеть этот архитектурный шедевр.

Строительство мечети началось в 1569 году и завершилось только в 1575 году.



