В Эгейском море затонула лодка с членами FETÖ

18,6 тысяч госслужащих уволены в Турции в связи с попыткой переворота

Двух членов террористической организации FETÖ задержали в Азербайджане и Украине

Лодка перевернулась на северо-западе Турции в провинции Балыкесир, шесть человек погибли, один пропал без вести, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на губернатора провинции.

В Эгейском море затонула лодка, в которой предположительно находились 16 членов Гюленистской террористической группы (FETÖ), пытавшихся бежать на греческий остров Мидилли (Лесбос).

По информации Агентства Анадолу инцидент произошёл в ночь на 29 июля у берегов района Авалык вблизи острова Чыплак.

В надувной лодке находились также женщины и дети — все граждане Турции.

Девять человек спасены сотрудниками сил Службы береговой охраны Турции.

К спасательным работам привлечён вертолет.

Глава местной администрации района Айвалык Гекхан Гёргюарслан в беседе с Анадолу сообщил, что в лодке, в числе прочих, могли находится два главаря течения Гюлена.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.