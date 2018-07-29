2-тысячелетние статуи обнаружили на юго-западе Турции

Античная крепость Курул в Турции станет доступна для посещения в 2019 году

Шесть статуй возрастом около двух тысяч лет обнаружили во время археологических раскопок на месте руин античного греческого города Магнесия, расположенного в юго-западной турецкой провинции Айдын.

Профессор Орхан Бингёль, руководящий ходом раскопок с 1984 года, рассказал, что четыре женские и одна мужская статуи были найдены в руинах храма Артемиды, добавив, что пол ещё одной статуи определить не удалось.

По словам Бингёля, все статуи были обнаружены на одном участке, где их расположили лицом вниз рядом друг с другом.





«Если учитывать статуи, которые сейчас выставляются в Стамбуле, Измире и Айдыне, в общей сложности в ходе раскопок на месте руин были найдены около 50 статуй», — сказал Бингёль.

Первые раскопки в античном греческом городе провела немецкая археологическая группа во главе с Карлом Хюманом в 1891 и 1893 годах. Раскопки, в ходе которых были обнаружены театр, храм Артемиды, храм Зевса и другое, длились на протяжении 21 месяца.

Следующие раскопки в Магнесии начали почти через 100 лет в 1984 году во главе с Бингёлем.