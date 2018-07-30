«Врата ада» откроются для посещения в турецком Памуккале

Античная крепость Курул в Турции станет доступна для посещения в 2019 году

С сентября нынешнего года туристы получат возможность посетить врата «Плутониум», или «Врата ада», находящиеся на территории античного города Иераполь в турецком Памуккале.

Античный город, который был включён в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1988 году, расположен в турецкой провинции Денизли.

Врата «Плутониум» известные в античных источниках как «Врата в царство Аида» были обнаружены археологами в 2013 году.

Иераполь («Святой город») является одной из достопримечательностей Памуккале. Город основал во втором веке до нашей эры пергамский царь Эвмен II. Первые археологические раскопки здесь были проведены в 1957 году.

В 2013 году итальянские археологи во главе с Франческо Д'Андриа во время реконструкции геотермальных источников обнаружили врата «Плутониум».

Работы по реставрации археологического объекта находятся на последнем этапе. В соответствии с оригиналом, перед вратами будут воссозданы статуи бога Аида и трехглавого пса Цербера, после чего в сентябре ворота будут открыты для туристов.