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Тысячи поддержали изменение границ турецкой провинции Батман на очертание летучей мыши

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Тысячи поддержали изменение границ турецкой провинции Батман на очертание летучей мыши

Активисты из Батмана запустили онлайн-петицию, призывающую местные власти изменить границы юго-восточной турецкой провинции так, чтобы её очертание напоминало символ летучей мыши из популярного комикса «Бэтмен».

Название турецкой провинции и имя героя известного супергероя латиницей пишутся совершенно одинаково: «Batman».

По словам организаторов петиции, Батману «нужны перемены».

Инициативу поддержали и местные жители, которые считают, что изменение границ очень поможет в развитии одноимённых города и провинции.

«Это будет интересная карта, но для города это будет хорошо. Это привлечёт туристов, очень много туристов», — сказал один из жителей Батмана.

В понедельник число подписавших петицию на платформе change.org составило более 10 тысяч человек.

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