Представители религиозных меньшинств Турции опровергли утверждения о давлении

Представители религиозных меньшинств в Турции в совместном заявлении опровергли утверждения о давлении на их общины.

Патриарх Константинопольский Варфоломей I, наместник патриарха Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Арам Атешян, главный раввин Турции Ицхак Халева, представители других религиозных меньшинств в совместном заявлении отметили, что в последнее время в СМИ просочилась информация о том, что в Турции подвергаются давлению представители различных религиозных меньшинств.

«Мы, представители и главы религиозных общин, свободно соблюдаем свои религиозные нормы и ведем богослужение согласно нашим традициям. Информация о давлении на наши общины является полностью безосновательной. Трудности, которые имели место в прошлом, со временем преодолены. Мы находимся в постоянном контакте с государственными органами по интересующим нас вопросам. Делая это совместное заявление, мы осознаем значимость правильного информирования общественности», — говорится в заявлении.