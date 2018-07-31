Привлекая больше посетителей, античный город Перге в Турции «снова оживает»

Раскопки в районе античного города Перге пополнили фонд археологического музея турецкой провинции Анталья, превратив его в одно из самых масштабных хранилищ реликвий римского периода в мире.

В 2009 году город Перге был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменитые руины древнего города расположены в районе Аксу, в 18 километрах к востоку от города Анталья.





Первые раскопки в районе Перге начались в 1946 году. В результате была расчищена центральная часть античного города.

За последние пять лет археологам удалось обнаружить на территории Перге до 50 античных скульптур.





Туристов привлекают хорошо сохранившиеся достопримечательности древнейшего города, в частности амфитеатр, стадион, агора, бани, городские ворота.

Директор Археологического музея Антальи, руководитель археологической экспедиции в городе Перге Мустафа Демирель сообщил Агентству Анадолу, что в Перге, помимо раскопок, ведутся реставрационные работы.





Директор музея напомнил, что губернатор Антальи Мюнир Каралоглу объявил 2018 год в провинции Годом античного города Перге.

«В городе продолжаются раскопки, реставрации, а также различные мероприятия. В этом году в древнем городе были проведены концерты классической музыки и театральные постановки сказок. Мы стремимся увеличить количество посетителей, привлекая туроператоров и туристов в Перге. Самое главное — Перге снова оживает», — заявил Демирель.

В соответствии с рекомендациями губернатора, начались раскопки в восточной части города, дома в котором датируются третьим тысячелетием до нашей эры.