Древние артефакты найдены под рельсами на историческом вокзале Стамбула

Несколько исторических артефактов и древние руины были обнаружены под рельсами на железнодорожном вокзале Хайдарпаша, который находится в районе Кадыкёй в Стамбуле.

Среди находок имеются осколки древних керамических изделий, монеты и система водопровода времён Османской империи.

Осколки древних керамических изделий, монеты и система водопровода времён Османской империи найдены под рельсами на железнодорожном вокзале Хайдарпаша в Стамбуле https://t.co/rhGDipBvBx pic.twitter.com/6UTtToOeAN — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 2, 2018

Все артефакты будут отправлены в необходимые инстанции для дальнейшего изучения.

На данный момент на месте раскопок в Хайдарпаша работает группа из 15 экспертов из Управления археологии Стамбула.

«Когда мы смотрим на эту территорию, мы видим следы четырёх исторических периодов. Здесь можно найти останки позднего римского, византийского, османского и республиканского периодов», — сказал глава Управления культуры и туризма Стамбула Джошкун Йылмаз.