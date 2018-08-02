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Древние артефакты найдены под рельсами на историческом вокзале Стамбула

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Несколько исторических артефактов и древние руины были обнаружены под рельсами на железнодорожном вокзале Хайдарпаша, который находится в районе Кадыкёй в Стамбуле.

Среди находок имеются осколки древних керамических изделий, монеты и система водопровода времён Османской империи.

Все артефакты будут отправлены в необходимые инстанции для дальнейшего изучения.

На данный момент на месте раскопок в Хайдарпаша работает группа из 15 экспертов из Управления археологии Стамбула.

«Когда мы смотрим на эту территорию, мы видим следы четырёх исторических периодов. Здесь можно найти останки позднего римского, византийского, османского и республиканского периодов», — сказал глава Управления культуры и туризма Стамбула Джошкун Йылмаз.

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