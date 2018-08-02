Сильное наводнение обрушилось на турецкую провинцию Ризе

Шесть человек пострадали из-за наводнения в Анкаре

В результате сильных дождей, длившихся на протяжении нескольких дней, на турецкую провинцию Ризе, которая находится в восточной части Черноморского региона страны, обрушилось наводнение.

Причиной наводнения стали паводки горных рек, которые переполнились водой в результате ливней, начавшихся в Ризе в среду утром.





Улицы в нескольких городах были затоплены потоками воды, которые сносили машины, оставляя некоторые из них под водой. Несколько людей остались заперты в своих домах.

Движение в некоторых районах провинции парализовано.

Спасательные бригады немедленно прибыли в поражённые стихией районы для эвакуации населения.

По словам губернатора провинции Эрдогана Бекташа, в результате наводнения никто не погиб.



