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Сильное наводнение обрушилось на турецкую провинцию Ризе

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: DHA
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В результате сильных дождей, длившихся на протяжении нескольких дней, на турецкую провинцию Ризе, которая находится в восточной части Черноморского региона страны, обрушилось наводнение.

Причиной наводнения стали паводки горных рек, которые переполнились водой в результате ливней, начавшихся в Ризе в среду утром.

Улицы в нескольких городах были затоплены потоками воды, которые сносили машины, оставляя некоторые из них под водой. Несколько людей остались заперты в своих домах.

Движение в некоторых районах провинции парализовано.

Спасательные бригады немедленно прибыли в поражённые стихией районы для эвакуации населения.

По словам губернатора провинции Эрдогана Бекташа, в результате наводнения никто не погиб.

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