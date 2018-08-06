На юго-востоке Турции переносят здание 800-летней бани

В Турции начался процесс переноса здания исторической бани «Артуклу», строительство которой датировано 13 веком.

Здание весом в 1.500 тонн и возрастом около 800 лет будет доставлено в район Парка Культуры Хасанкейф провинции Батман.

Губернатор провинции Батман Ахмет Дениз в беседе с Агентством Анадолу сообщил, что это уже не первый объект культуры, который переносится в рамках строительства крупнейшего на юго-востоке Турции водохранилища «Ылысу».





«Государство уделяет особое внимание культурному наследию и поэтому переносит все исторические строения из зоны стратегически значимого проекта. Это показатель уважения к истории народа и пример для других стран», — сказал Дениз.

По словам губернатора, в планах переноса ещё семь объектов исторического наследия. «Все объекты будут собраны в одном районе, что внесёт вклад и в развитие туризма в Хасанкейфе», — уверен губернатор.





Директор Государственного управления по водоснабжению Турции Мурат Аджу напомнил, что 12 мая 2017 года из этого же района Турции была перенесена 555-летняя гробница Зейнель бея.