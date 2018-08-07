Тысячи голов рогатого скота привезли в Стамбул к Курбан-байраму

Фермеры со всей Турции привезли тысячи голов мелкого и крупного рогатого скота в Стамбул накануне Курбан-байрама — мусульманского праздника жертвоприношения.

Животных разместили на специальных площадках, подготовленных заранее местными муниципалитетами, по всему городу.

Например, в районе Султанбейли, который находится на восточной границе Стамбула, установили площадку на 300 палаток площадью 40 тысяч квадратных метров.

Подобные места продаж скота размещены в большинстве районов города для удобства желающих совершить жертвоприношение.

В прошлом году на Курбан-байрам в жертву принесли 900 тысяч голов крупного рогатого скота и 2,2 миллиона — мелкого рогатого скота.

Курбан-байрам 2018 начнётся вечером 21-го августа и продолжится до вечера 24-го августа.

Четырёхдневный праздник знаменует собой окончание обязательного паломничества для мусульман — хаджа.