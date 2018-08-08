Ливни вызвали масштабные наводнения в регионах Турции

Сильные осадки стали причиной мощных наводнений в нескольких регионах Турции.

Больше остальных в результате непогоды пострадали черноморская провинция Орду и город Эльмалы в юго-западной провинции Анталья.

В городе Унье провинции Орду из-за сильных дождей и потоков воды обрушилось три моста. По словам местных властей, погибших нет, но несколько человек пострадали. Более 150 нуждаются в помощи спасательных служб.

Из-за ливня, который начался рано утром многие дома и улицы городов провинции оказались под водой. Как заявил мэра города Чайбаши в Орду, такого сильного дождя в провинции не было уже около 30 лет.

В четверг на востоке Черноморского региона ожидается шторм, предупредили местных жителей метеорологи.

В то же время на город Эльмалы в Анталье второй раз за последние двое суток обрушилось наводнение, которое оставило за собой огромный слой грязи.

По словам мэра города, объём выпавших осадков за 45 минут превысил норму за три месяца.

«Камни и сильные потоки воды пришли с гор, — сказал он. — Мы оказались под двухметровым слоем грязи».

На прошлой неделе в результате сильных дождей, длившихся на протяжении нескольких дней, сильное наводнение обрушилось на другую черноморскую провинцию Турции — Ризе.