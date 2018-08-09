Старинная церковь Акдамар ожидает включения в список наследия ЮНЕСКО

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Музей Акдамар на озере Ван на востоке Турции ежегодно посещают тысячи местных и иностранных туристов.

Музей был включен во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО три года назад.

Церковь Акдамар была построена в 915-921 гг. по приказу короля Васпуракана Гакика I архитектором Кешишем Менуелем.

Король приказал разместить в церкви фрагмент «Животворящего креста» (на котором согласно христианскому вероучению был распят Иисус Христос). Реликвия была доставлена в Ван в 7-ом веке н.э. из Ирана, куда его перевезли, похитив из Иерусалима.

Построенная в 915-921 гг. старинная церковь Акдамар, которая была отреставрирована решением министерства культуры и туризма Турции в 2015 году, ожидает включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО https://t.co/vs5MxPkADw pic.twitter.com/nrOgWISrP2 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 9, 2018

Церковь была отреставрирована решением Министерства культуры и туризма Турции. Работы по реставрации начались в 2005 и продолжались два года. Было затрачено почти четыре миллиона лир.

К реставрационным работам, наряду со специалистами-искусствоведами, были привлечены археологи и инженеры-строители, в том числе из Армении.

После реставрации церковь получила статус музея-памятника. В церемонии открытия музея приняли участие Атилла Коч, занимавший на тот момент пост министра культуры и туризма Турции, армянский патриарх Турции архиепископ Месроп Мутафян, заместитель министра культуры Армении Гагик Гурджинян, а также послы 30 стран и представители армянской общины в Турции.

На втором этапе были отреставрированы ряд прилегающих построек, обнаруженных во время реставрации церкви, в том числе часовня.

Власти Турции предоставили армянской общине разрешение на то, чтобы раз в год в музее Акдамар проводились религиозные церемонии.

Ожидается, что этот архитектурный комплекс войдёт в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и станет символом толерантности жителей Турции.

Стены церкви покрыты рельефами с библейскими сюжетами, сценами охоты и жатвы — ничего подобного нет нигде в мире.

Музей расположен в 55 километрах от города Ван. До острова можно добраться за полчаса — на катерах и лодках, которые отходят от причала на автотрассе Ван-Татван.