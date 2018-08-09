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Тонны фундука вымыло в море из-за наводнения в турецком Орду

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: DHA
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Мощные потоки воды вынесли в море тонны лесных орехов после того, как на черноморскую турецкую провинцию Орду в среду обрушилось наводнение.

Около 250 тонн фундука попало в Чёрное море, образовав недалеко от берега в четверг огромные «острова» из орехов. Начало августа является сезоном сбора урожая в регионе.

Мэр города Чайбаши Исмет Янык сообщил, что только в его городе были потеряны около 30 тонн лесного ореха, производство которого является одним из основных источников дохода в провинции.

Турция является крупнейшим в мире производителем фундука, поставляя на мировой рынок 70 процентов всего фундука.

Ранее в среду сильные ливни стали причиной сильных наводнений в нескольких регионах Турции, включая Орду, где в результате бедствия были разрушены несколько мостов.

По последним данным в результате наводнения в провинции ранения получили по меньшей мере семь человек, сотни нуждаются в помощи спасательных служб.

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