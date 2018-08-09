КАТЕГОРИИ  
ТУРЦИЯ
КАТЕГОРИИ

У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, 9 человек погибли

DAILY SABAH И АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА
Статьи по теме

У берегов района Кушадасы турецкой провинции Айдын затонула лодка с нелегальными мигрантами.

По предварительным данным погибли девять человек, включая детей, четверых удалось спасти. Сообщается, что среди погибших семь детей и две женщины.

В район инцидента были стянуты катера Службы береговой охраны Турции.

Мигранты рассказали, что в лодке находились 13 человек, пытавшихся добраться до Греции.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря.

Турция стала популярным маршрутом для многих нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Азии. Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путём с побережья Эгейского моря в Грецию, реже — с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.

Турция и Европейский союз подписали соглашение о борьбе с незаконной миграцией в 2016 году.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Турции Сильные осадки стали причиной мощных наводнений в нескольких регионах...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ