В побеге от городской суеты посетители стекаются в залив Сардала

Залив Сардала на турецком побережье Чёрного моря становиться всё популярнее среди желающих уединиться с природой.

Сардала находится в районе Кандыра провинции Коджаэли и предлагает посетителям такие увлекательные занятия, как пешие прогулки, плавание, включая подводное, наблюдение за птицами, прогулка по пещерам и гребля на каноэ.

В побеге от городской суеты и стресса многие попадают в живописные окрестности залива Сардала, где даже не работает мобильная связьhttps://t.co/ANH3oFxgps pic.twitter.com/NFmY53fNez — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 13, 2018

Залив находится вне зоны покрытия мобильных операторов, а ближайший населённый пункт расположен на расстоянии 7 километров, что идеально для тех, кто хочет убежать подальше от шума города и бытовых проблем.

В районе залива нет ни одного сооружения сделанного человеком, поэтому по выходным на побережье разбиваются палаточные лагеря.

Посетители Сардалы часто проводят всё своё время, наслаждаясь живописной природой окрестности.