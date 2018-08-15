Турецкий остров Авша на Курбан-байрам посетит в 40 раз больше туристов, чем его население

Популярный среди жителей Стамбула остров Авша, который находится в Мраморном море, во время мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам посетит количество туристов в 40 раз превышающее его население.

Ожидается, что на протяжении праздника остров, население которого составляет примерно три тысячи человек, в день будут посещать по меньшей мере 120 тысяч человек.

Глава муниципалитета островов Мармара Сулейман Аксой сообщил, что все отели, пансионы и дома острова зарезервированы на протяжении всего праздничного периода, который продлится девять дней.

«Мы приняли все необходимые меры для предотвращения каких-либо проблем», — добавил Аксой.

Курбан-байрам в этом году начнётся вечером 21-го августа и продолжится до вечера 24-го августа.

Четырёхдневный праздник знаменует собой окончание обязательного паломничества для мусульман — хаджа.