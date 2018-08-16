В Чанаккале паром сел на мель в 30 метрах от берега

У берегов северо-западного турецкого города Чанаккале в четверг сел на мель пассажирский 84-метровый паром.

Как сообщается, капитан судна, потеряв управление по причине технических неполадок, вынужден был сбросить якорь, чтобы предотвратить столкновение парома с пристанью.

Плавсредство, на борту которого находились около 170 человек и 64 автомобиля, удалось остановить только в 30 метрах от берега, когда он сел на мель.





После инцидента спасательные бригады доставили всех пассажиров на берег в течении двух часов.

Береговая служба начала работы по буксировке парома.