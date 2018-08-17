Авиакомпании Турции введут дополнительные рейсы на Курбан-байрам

Курортные города Турции попросили туристов не приезжать во время Курбан-байрама

В связи с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать девять дней, турецкие авиакомпании введут дополнительные рейсы.

В компании Turkish Airlines (THY) сообщили, что авиакомпания совершит дополнительно 164 рейса, в том числе 150 внутренних и 14 зарубежных.

Авиакомпания Pegasus Airlines с 17 августа по третье сентября введёт дополнительно 128 рейсов, из них 108 будет выполнено внутри Турции и на Кипр, а 20 — за рубеж.

Дополнительные рейсы реализует и авиакомпания Onur Air. Чтобы удовлетворить потребности пассажиров, авиакомпания планирует ввести дополнительно 39 рейсов в Анталью, Бодрум, Газиантеп, Малатью, Самсун и Трабзон.

Особый упор будет сделан внутри страны на Анталью, Бодрум, Измир, Газиантеп и Трабзон, за рубежом — на Лондон, Джакарту, Барселону, Москву, Берлин и Одессу.

Курбан-байрам в этом году начнётся вечером 21-го августа и продолжится до вечера 24-го августа. Но официальные выходные начинаются ещё раньше, чем ожидалось — 18-го августа, и продлятся до 26-го.

Четырёхдневный праздник знаменует собой окончание обязательного паломничества для мусульман — хаджа.