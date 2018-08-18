1 человек погиб, 15 пострадали в результате аварии в Турции с участием 30 машин

Один человек погиб, ещё около 15 пострадали в результате аварии с участием более 30 машин в северо-западной турецкой провинции Бурса.

Как сообщается, причиной аварии стало разлитое на трассе топливо из грузовика, который найти всё ещё не удалось.

Авария, в которой друг в друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 машин, произошла на трассе Эскишехир-Бурса в пятницу вечером, когда начались официальные выходные по случаю мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам.

15 человек, которые получили серьёзные травмы, были госпитализированы, в то время как ещё десятки людей получили первую помощь на месте происшествия.

Полиция начала расследование для задержания водителя грузовика, ставшего причиной массовой аварии.