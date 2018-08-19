Неизведанная Турция: живописные бухты провинции Кастамону ждут туристов

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Живописные бухты на побережье турецкой провинции Кастамону ждут туристов.

Протяженность побережья Кастамону составляет около 170 километров.

Выход к морю имеют, в частности, шесть районов города Кастамону — административного центра одноименной провинции.

Кастамону славится своими живописными бухтами — Гинолу (район Чаталзейтин), Гадживели (район Абана), Чынаралты (район Бозкурт), Кайран (район Доганюрт), Гидерос (район Джиде).

Бухты с изумрудно-голубой водой и густыми зелеными лесами часто называют «потаенным раем».





Глава представительства Министерства культуры и туризма Турции в Кастамону Мехмет Исхак сообщил Агентству Анадолу, что каждая бухта в Кастамону имеет свою уникальную историю.

По его словам, туристы в последнее время проявляют к бухтам повышенный интерес.

«В частности, туристы приезжают в регион из соседних провинций. После того, как в нынешнем году Кастамону был объявлен культурной столицей тюркского мира, популярность города выросла. Сюда приезжают и из-за рубежа, чтобы насладиться Черным морем и прогуляться по чистому побережью», — сказал Исхак.