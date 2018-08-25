Более 100 человек погибли в авариях во время Курбан-байрама в Турции

Более 100 человек погибли в результате аварий, которые произошли за первые семь дней мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Турции, официальные выходные в честь которого длятся девять дней.

В соответствии с официальными данными, с 17 по 24-е августа на трассах Турции произошло 137 дорожных происшествий, в результате которых по меньшей мере погибли 105 человек и еще 524 получилили травмы.

Ожидается, что количество погибших возрастет на протяжении выходных, так как еще около семи миллионов человек будут возвращаться домой.

Самое большое количество аварий произошло на второй день праздника – 29 происшествий, 27 смертей и 119 пострадавших в 20 провинциях.

Министерство внутренних дел приняло некоторые необходимые меры предосторожности перед праздником, включая увеличение числа сотрудников дорожного движения и использование вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, особенно вокруг перегруженных дорог.