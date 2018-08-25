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Турция отмечает 947-ю годовщину победы при Малазгирте

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ВАН
Опубликовано
Фото: АА

Турция отмечает 947-ю годовщину исторической победы в битве при Малазгирте, в результате которой Анатолия перешла под контроль турок.

В Турции завтра, 26 августа, пройдут мероприятия с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана и тысяч граждан в память об этой исторической победе.

Султан Мухаммед Алпарслан, сын Чагры бека Туркмена, правителя Хорасана, стал вторым султаном Сельджукского государства, унаследовав власть от своего дяди Тогрул бека. В возрасте 42 лет Алпарслан одержал великую победу, изменившую ход истории.

26 августа 1071 года султан Алпарслан одержал победу над превосходящими силами византийского императора Романа IV Диогена.

Мероприятия по случаю 947-й годовщины битвы при Малазгирте пройдут в одноименном районе провинции Муш и районе Ахлат провинции Битлис с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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