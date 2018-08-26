Россия станет почетным гостем фестиваля Old Town в турецкой Анталье

Почетным гостем III Международного фестиваля Old Town в турецкой Анталье станет Россия.

На узких улочках старого города Калеичи в Анталье 11-14 октября можно будет увидеть танцы, уличные представления, красочные инсталляции, показы мод, выступления «живых скульптур», послушать оркестровую музыку и просто хорошо провести время.

Организатор фестиваля – администрация района Муратпаша Антальи.

Ранее почетными гостями фестиваля Old Town становились Куба и Италия.

Фестиваль объединяет города с историческими центрами, входящими в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В нынешнем году на фестивале будут представлены культурные ценности исторического итальянского города Градара, палестинского Вифлеема, исторических городов Габрово и Смолян в Болгарии, небольшого городка Мамуша и общины Косовска Митровица в Косово, где проживают этнические турки, Шилуте (Литва).

В фестивале также участвуют официальные делегации от города Печ в Венгрии, где в 1367 году был основан первый в стране вуз, города Сигетвар (Венгрия), куда султан Сулейман совершил последний поход, городского округа Динси (Китай), городов Дроэда (Ирландия), Гирне (Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК)), Ростов-на-Дону и Казань (Россия).

Помимо официальных делегаций, на фестиваль прибудут Петербургский государственный оркестр, музыкальные и танцевальные труппы из Литвы, ТРСК и Китая.

Глава администрации района Муратпаша Умит Уйсал отметил, что фестиваль пройдет в сотрудничестве с МИД Турции и администрацией губернатора Антальи.