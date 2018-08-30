В Турции отмечают 96-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре

Сегодня по всей Турции, в Турецкой Республике Северного Кипра и турецких представительствах по всему миру отмечают 96-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре — ключевом сражении борьбы за независимость.

В послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана, приуроченном ко Дню победы — 30 августа, говорится, что если Турция достигнет целей, намеченных на 2023 год, то это определит не только ее будущее, но и будущее всего региона.

Автор послания с уважением и благодарностью почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и всех погибших и раненых в боях турецких солдат.

«Цепочка побед в борьбе за Анатолию началась с победы в битве при Малазгирте. Следующей была историческая победа в битве при Чанаккале, которая доказала, что мы готовы бороться до конца и сделать эти земли нашей Родиной. Победа 30 августа стала очередным шагом на этом пути. А 15 июля 2016 года турецкий народ в очередной раз продемонстрировал свою решимость в вопросе защиты своей независимости и будущего страны в борьбе с империалистическими амбициями. Турция, как и ранее, продолжит оказывать помощь всем угнетенным, которые возлагают на нее свои надежды», — говорится в послании.

Несмотря на нехватку ресурсов и бедность, турецкий народ под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка в 1919 году начал в Самсуне борьбу за свою свободу.