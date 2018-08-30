Крепость Мамуре в Турции поражает своей красотой и величием

Крепость Мамуре на восточном побережье Средиземного моря в турецкой провинции Мерсин поражает своей красотой и величием.

Крепость, расположенная на территории площадью 23,5 тысячи квадратных метров, носит на себе следы многих цивилизаций.

Крепость была построена во времена Римской империи и первоначально служила защитой от пиратов.

Позже крепость многократно перестраивалась. Полностью ее облик изменился после 1221 года, когда этой местностью завладели турки-сельджуки. При султане Алаеддине Кейкубаде на крепости появилось 39 башен. Кроме того, вокруг нее был вырыт ров.





В XIV веке крепость Мамуре была захвачена Караманидами и вошла в состав их государства. После реконструкции крепость получила свое нынешнее название Мамуре («Процветающая»).

В начале XIV века на территории крепости были построены мечеть и хамам.





В XV веке крепость перешла к османам, и они внесли свои изменения в ее архитектуру. С тех времен внешний облик крепости практически не изменился.

У подножия крепости расположен усеянный морскими раковинами пляж.