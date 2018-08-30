Кыргызстан предложит провести следующие Всемирные Игры кочевников в Турции

Власти Кыргызстана хотят предложить провести следующие IV Всемирные Игры кочевников в Турции, сообщила в четверг пресс-служба администрации президента Кыргызстана.



Третьи Всемирные игры кочевников (ВИК) пройдут со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. В торжественной церемонии открытия ВИК планируют принять участие главы ряда государств. Организаторы ожидают, что места проведения спортивных мероприятий посетят около 60 тысяч зрителей.



«Прорабатывается вопрос передачи эстафеты проведения следующих Всемирных игр кочевников другой стране, возможно Турции. Этот вопрос будет рассматриваться в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киргизстан», — говорится в сообщении пресс-службы.



Первые игры прошли в Кыргызстане по инициативе бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в сентябре 2014 года. В этом году на состязания в 36 национальных видах спорта приглашены свыше 3 тысяч атлетов из 80 стран. Часть зрелищных спортивных состязаний и многочисленных этнографических фестивалей и конкурсов пройдет на территории высокогорного джайлоо (долина) Кырчын, где построен этнографический городок и развернуты около тысячи юрт. О своем патронате над проведением мероприятия заявили в ЮНЕСКО.