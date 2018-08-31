Замок Бодрум откроют для туристов в 2019 году

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Замок Бодрум на юго-западе Турции, который также называют Замком Святого Петра, являет собой впечатляющий пример средневековой архитектуры Восточного Средиземноморья.

Реставрационные работы в замке, начатые в 2014 году, планируется завершить уже к будущему году, когда жители и гости Турции смогут вновь посетить эту достопримечательность региона.

Строительство замка велось на протяжении 1415-1523 годов.

До 1895 года на территории замка находилась военная база османской армии.

Ожидается, что замок в ближайшее время будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В строительстве укреплений замка Бодрум участвовали рыцари из разных стран, и в этой связи башни крепости носят названия «Английской», «Французской», «Итальянской», «Немецкой» и «Испанской».

Замок является символом туристического Бодрума, и до начала реставрационных работ его посещало более 300 тысяч человек в год.

Заместитель директора Музея подводной археологии Тайфун Сельчук сообщил агентству « Анадолу», что работы по реставрации замка, инициированные Министерством культуры и туризма Турции, идут быстрыми темпами.

По его словам, реализация этого проекта началась в 2014 году. Активная фаза работ по реконструкции замка Бодрум началась в 2017 году, сказал Сельчук.