Завораживающий заход солнца на западе Турции стал «жемчужиной» региона

Панорама захода солнца в районе Акчакоджа считается одной из самых живописных в Турции.

Вечерняя панорама этого района провинции Дуздже прозвана в народе «жемчужиной» запада Черноморской полосы, оставляя неизгладимые впечатления в памяти гостей Дуздже.





В этом районе Турции расположены три пляжа с «голубым флагом» — международной наградой, ежегодно вручаемой пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.





Температура воздуха в конце августа-начале сентября в Дуздже превышает отметку в 30 градусов, что привлекает в этот район тысячи местных и иностранных туристов.

