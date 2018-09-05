Город Ассос на западе Турции ожидает включения в список наследия ЮНЕСКО

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Античный порт Ассос на западе Турции – один из наиболее сохранившихся городов эллинистического периода.

Руины Ассоса расположены вблизи селения Бехрамкале турецкой провинции Чанаккале, привлекая внимание все большего количества местных и иностранных туристов.

Профессор Университета «18 марта Чанаккале» Нуреттин Арслан, руководящий научной экспедицией в районе Ассоса, сообщил, что этот античный город включен в 2017 году во временный список наследия ЮНЕСКО.

По его словам, для принятия решения по включению античного порта в список ЮНЕСКО достаточен тот факт, что Ассос – наиболее сохранившийся город эллинистического периода.

Один из наиболее сохранившихся античных греческих городов — порт Ассос на западе Турции ожидает включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО https://t.co/V38wv0q4wD pic.twitter.com/QIMip7Q2c1 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) September 5, 2018

Для принятия решения по включению античного порта 6 столетия в список ЮНЕСКО достаточен тот факт, что в Ассосе находится наиболее сохранившийся храм богини Афины, подчеркнул Арслан.

«В этом городе в различные периоды жили известные философы античного периода. К примеру, ученик Платона – Аристотель прожил в Ассосе три года», – отметил профессор.

Жизнь в этом городе началась в 6 столетии до н.э. и продолжалась вплоть до Османского периода, хотя крупные объекты архитектуры не возводились после 1 столетия до н.э., констатировал он.

«Надеюсь, что Ассос будет включен список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», – добавил профессор, напомнив, что раскопки в этом районе Турции проводятся в 1980 года.