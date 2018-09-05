Число мигрантов в Турции выросло более чем на 20% в 2017

Число прибывших в Турцию мигрантов в 2017 году выросло на 22,4 процента по сравнению с 2016 годом — до 466.333, сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

По данным TurkStat, 52,3 процента прибывших мигрантов составили мужчины, 47,7 процента — женщины.

Основная часть мигрантов была в возрасте от 25 до 29 лет, составив 12,3 процента, затем следует категория от 20 до 24 лет – 11,6 процента и категория от 30 до 34 лет – 10,8 процента.

Из регионов Турции больше всего мигрантов разместились в Стамбуле — 166.044, Анкаре — 46.476, Анталье — 218.88, Измире — 12.031 и Бурсе — 12.031.

Из общего числа прибывших в Турцию мигрантов 26,6 процента составили граждане Ирака. 10,4 процента — Афганистана, 7,7 процента — Сирии, 5,7 процента — Азербайджана, 5,6 процента — Туркменистана.

Число покинувших Турцию лиц в 2017 году выросло на 42,5 процента — до 253.640. Из них 54 процента составили мужчины, 46 процентов — женщины.

Самое большое количество эмигрантов пришлось на Стамбул — 75.849 человек, затем следует Анкара — 27.379 человек.

Из числа покинувших Турцию 20,4 процента составили иракцы, 7,5 процента — азербайджанцы, 6,7 процента — сирийцы, 4,6 процента — афганцы и 4,5 процента — китайцы.