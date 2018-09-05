2 турецких пляжа вошли в топ-30 самых фотографируемых пляжей Европы

Два пляжа в Турции попали в рейтинг 30 самых посещаемых и фотографируемых в социальной сети Instagram пляжей Европы по версии туристического портала Globehunters.

По данным сайта, пляж Клеопатры, который находится в районе Аланья в южной провинции Анталья, занял 11 место в списке. Фотографии пляжа были опубликованы в Instagram 35.656 раз.





Пляж Клеопатры (Фото из архива)

Опубликованный 26.325 раз пляж в Долине Бабочек, который находится в районе Фетхие в юго-западной провинции Мугла, занял 23 место.

На первом месте в списке оказался пляж Позитано в Италии, который опубликовали в соцсети 986.714 раз. Второе место занял пляж Брайтон на южном побережье Англии в графстве Восточный Суссекс — 466.919 фотографий, а третье — пляж Нисси на Кипре (124.910 фотографий).