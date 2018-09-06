В Стамбуле за проезд можно будет заплатить пластиковыми бутылками

Муниципалитет Стамбула (IBB) подготовил новый проект, благодаря которому гости и жители мегаполиса смогут пополнить баланс на карточках, используемых для оплаты проезда в общественном транспорте, пластиковыми бутылками.

В соответствии с проектом, по всему городу будут установлены специальные машины, с помощью которых использованные пластиковые бутылки для воды можно будет обменять на определенную сумму на карте «Istanbulkart», соответствующую стоимости бутылок.

Изначально планируется установить 25 таких машин в разных районах города, а к концу 2018 года их количество достигнет 100.

Машины будут оснащены электронным интерфейсом, который будет распознавать и сортировать отходы, раздавливать, размельчать и хранить их.

Одна переработанная пластиковая бутылка дает достаточно энергии для питания 60-ваттной лампочки в течение нескольких часов.

В Стамбуле, где проживает около 15 миллионов человек, ежедневно производится в среднем 17 тысяч тонн бытовых отходов, из которых 6 тысяч тонн перерабатываются в центрах сбора и переработки мусора муниципалитета города.