В Турции реализуется проект по облагораживанию территории возле водопада Мурадийе

Водопад Мурадийе – одна из популярных достопримечательностей востока Турции.

Красочный водопад, названный в честь османского султана Мурада IV, расположен в 80 км от Вана.

Высота водопада Мурадие на реке Бендимахи достигает 50 метров.

Это чудо природы привлекает внимание тысяч местных и иностранных туристов во все времена года.

Берега водопада покрываются цветами весной, а в зимний период вода замерзает, создавая причудливые ледяные скульптуры, напоминающие белые травертины Памуккале.





В настоящее время администрация района Мурадийе в Ване реализует масштабный проект по облагораживанию прилегающей территории, после чего водопад вновь откроется для посещения.

Решение принято с целью увеличения турпотока в регион.

В рамках проекта снесены заброшенные строения вблизи водопада, а на их месте проложены пешеходные тропы.





Территория вокруг водопада будет освещена, построены спортивные и игровые площадки, рестораны, зоны для кемпинга, создана торговая зона для продажи сувениров.

Реализация проекта завершится к началу октября.