Осенние пейзажи привлекают туристов в лес неподалеку от Стамбула

Жители и гости Стамбула, которые хотят провести время вдали от мегаполиса, приезжают на отдых в провинцию Ялова.
Город Ялова расположен на побережья Мраморного моря недалеко от Стамбула, что привлекает сюда любителей природных красот со всего запада Турции.
В выходные дни в природный парк района Тешвикия, что в 29 километрах от Яловы, приезжают как жители Турции, так и туристы.
Лес в районе Яловы, площадь территории которого составляет 95 гектаров, в 2005 году стал природным парком.
На территории природного парка находятся водопады, туристические тропы, канатная дорога и места для пикника.