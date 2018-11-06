Осенние пейзажи привлекают туристов в лес неподалеку от Стамбула

Жители и гости Стамбула, которые хотят провести время вдали от мегаполиса, приезжают на отдых в провинцию Ялова.

Город Ялова расположен на побережья Мраморного моря недалеко от Стамбула, что привлекает сюда любителей природных красот со всего запада Турции.

В выходные дни в природный парк района Тешвикия, что в 29 километрах от Яловы, приезжают как жители Турции, так и туристы.

Лес в районе Яловы, площадь территории которого составляет 95 гектаров, в 2005 году стал природным парком.

На территории природного парка находятся водопады, туристические тропы, канатная дорога и места для пикника.