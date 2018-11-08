Следы кислоты были обнаружены в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле — источник

Следы фтористоводородной кислоты и других химических веществ были обнаружены в колодце в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле в ходе расследования по делу убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщило в четверг издание Al Jazeera, ссылаясь на источники в турецкой прокуратуре.

По данным издания, расчлененное тело журналиста растворили в кислоте в одной из комнат резиденции.

Тело было уничтожено в двухнедельный период после убийства Хашкаджи до осмотра резиденции полицией.

Ранее Саудовская Аравия отказала турецкой полиции в осмотре колодца в консульстве королевства в Стамбуле, но позже разрешила осмотр. Однако, неизвестно имеются ли в консульстве и резиденции два разных колодца.

Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. Под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются.

Ранее генпрокуратура Стамбула заявила, что Хашкаджи задушили сразу после входа в саудовское генконсульство, а после убийства его тело расчленили и уничтожили. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным.